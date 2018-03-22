Двух краснодарских депутатов гордума лишила полномочий

Двух краснодарских депутатов гордума лишила полномочий«В связи с тем, что в отношении Георгия Стрельникова и Сергея Суслова выявлены факты предоставления недостоверных и неполных сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2015 и 2016 годы, выносится вопрос о досрочном прекращении их полномочий в качестве депутатов городской Думы шестого созыва», — сообщил секретарь комитета по вопросам законности, правопорядка и правовой защиты граждан Михаил Жилин.

Георгий Стрельников на заседании не присутствовал, Сергей Суслов взял слово и заявил, что в случае лишения его полномочий он обжалует решение в суде и уже подал жалобу в прокуратуру

В рамках заседание депутаты гордумы приняли участие в тайном голосовании, решив таким образом судьбу коллег. За досрочное прекращение полномочий Стрельникова и Суслова проголосовали большинство парламентариев.