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Двух краснодарских депутатов гордума лишила полномочий
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Двух краснодарских депутатов гордума лишила полномочий 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Двух краснодарских депутатов гордума лишила полномочий«В связи с тем, что в отношении Георгия Стрельникова и Сергея Суслова выявлены факты предоставления недостоверных и неполных сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2015 и 2016 годы, выносится вопрос о досрочном прекращении их полномочий в качестве депутатов городской Думы шестого созыва», — сообщил секретарь комитета по вопросам законности, правопорядка и правовой защиты граждан Михаил Жилин.
Георгий Стрельников на заседании не присутствовал, Сергей Суслов взял слово и заявил, что в случае лишения его полномочий он обжалует решение в суде и уже подал жалобу в прокуратуру.
В рамках заседание депутаты гордумы приняли участие в тайном голосовании, решив таким образом судьбу коллег. За досрочное прекращение полномочий Стрельникова и Суслова проголосовали большинство парламентариев.
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