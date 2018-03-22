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В апреле жители Ижевска и Сарапула получат платежки с корректировкой платы за отопление
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В апреле жители Ижевска и Сарапула получат платежки с корректировкой платы за отопление 

ИА «Сусанин» 2 часа назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. В апреле жители Ижевска и Сарапула получат платежки с корректировкой платы за отопление. Об этом сообщается на сайте удмуртского филиала «ЭнергосбыТ Плюс».
Отметим, что компания уже начала публиковать данные предварительного расчёта по некоторым домам.
«Это делается для того, чтобы клиенты могли заранее ознакомиться с итогами корректировки», — говорится в сообщении.
Информация опубликована в виде таблицы. В ней указаны адреса домов, отражены площади жилых и нежилых помещений, общий фактический объём потреблённой тепловой энергии, нормативная величина, стоимость тепловой энергии, сумма начислений за 2017 год и размер корректировки платы.
Если говорить об Ижевске, то на сайте компании уже имеется информация о более чем 200 домах, ситуация в которых складывается по-разному: у кого-то корректировка будет в плюс, а кто-то заплатит в ближайшие месяцы меньше.
Также компания разместила данные по некоторым домам в Сарапуле.
Стоит сказать, что таблица будет дополняться новыми адресами в ежедневном режиме.
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