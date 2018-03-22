Будет ли царь Владимир II следовать по стопам Александра II?

Как заявил Путин , когда стране обеспечены оборона и безопасность, самое время взяться за улучшение условий жизни сограждан, чтобы Россию не опасались, а уважали.

После 18 лет пребывания у власти Владимир Путин обещает сосредоточиться на внутренних проблемах России. Удастся ли на этот раз совершить обещанный им скачок? И в какую сторону? Захочет ли он остаться в истории как реформатор или как могильщик России?

Владимир Путин получил все, что хотел: его переизбрали с рекордно высоким результатом. Разумеется, в ходе голосования не обошлось без отвратительных сцен мошенничества и фальсификаций. К тому же, Центральная избирательная комиссия ( ЦИК ) России не знает точного числа своих избирателей, ошибаясь на почти полтора миллиона человек. Но Путина это особенно не волнует, теперь у него есть еще один шестилетний мандат.

Во время избирательной кампании и в своей победной речи Путин пообещал сосредоточиться на внутренних проблемах и «десяти годах удивительного успеха». На следующий день, 19 марта, он подтвердил: «Основное, чем мы будем заниматься, это, конечно, внутренняя повестка дня. Это прежде всего обеспечение темпов роста экономики Российской Федерации, придание ей инновационного характера. Это развитие в области здравоохранения, образования, промышленного производства…, инфраструктуры, других направлений, важнейших для того чтобы двигать страну вперед и поднимать уровень жизни наших граждан».

«Конечно, есть и вопросы, связанные с обеспечением обороноспособности страны, безопасности — без этого тоже не обойтись. Но все-таки главное для нас — это внутренняя повестка дня», — добавил он.

Эти слова заставляют вспомнить одного из самых деятельных царей династии Романовых, Александра II, правившего Российской империей между 1856 и 1881 годом. Получив в свои руки страну, погрязшую в огромном социальном, политическом и военном кризисе, который был в частности обусловлен тяжелым поражением России в Крымской войне (1853-1856 гг.) и международной изоляцией страны, новый царь сосредоточил свои силы на модернизации России. Он провел масштабные реформы: отменил крепостное право (1861), осуществил реформу финансов, высшего (1863) и среднего (1871) образования, юстиции (1864), местной власти (1870) и военную реформу (1874).

Если бы он не погиб от взрыва бомбы, организованного боевиками леворадикальной террористической группы «Народная воля», и если бы его сын, пришедший в ужас от смерти отца, не взял курс на контрреформы и политические репрессии, возможно, Россия смогла бы избежать коммунистического опыта 1917-1991 годов, за который русский народ заплатил многомиллионными жертвами.

Александра II прозвали «Освободителем».

Этот царь может быть неплохим примером для Владимира Путина, но трудно поверить, что президенту России удастся сдержать свои внешнеполитические амбиции в пользу внутренних реформ. Возможно, это его последний шанс. Если Путин этого не сделает, он рискует стать могильщиком России, потому что для новой гонки вооружений у страны просто нет экономических возможностей. По официальным данным, в 2018 году рост российской экономики составит один-два процента, что очень мало, если учесть разницу между Россией и Европейским союзом , не говоря уже о Китае или США

В этой области очень важную роль будут также играть Европейский союз и Соединенные Штаты. Понятно, что Владимиру Путину нельзя позволять делать на международной арене все, что ему заблагорассудится, но вместе с тем будет нецелесообразно загонять Кремль в тупик или обрекать на изоляцию. Обеим сторонам необходимо предпринимать шаги по предотвращению нынешней эскалации вражды. В противном случае возрастает риск военной конфронтации в реальных конфликтах, подобных тем, которые происходят в Сирии или на Украине

Не менее важны и те кадровые перестановки в правительстве, которые Путин совершит после своей инаугурации в апреле: сделает ли он выбор в пользу министров-реформаторов или будет и дальше укреплять централизованный, репрессивный и застойный режим. Нынешнего российского лидера берет озноб всякий раз, как он слышит о децентрализации или политических реформах, направленных на возникновение реальной и устойчивой оппозиции. Кроме того, внимание Путина не может не привлечь «китайский путь»: экономические и финансовые реформы, сопровождаемые усилением центральной власти и политическими репрессиями.

Доказательством искренности обещаний, которые Путин дал своему народу, также должна стать борьба с коррупцией и ослабление властных позиций бывших или нынешних руководителей российских спецслужб. Россия продолжает быть очевидной олигархией, хотя некоторые из олигархов желают прослыть защитниками «народного достояния», как в случае директоров таких промышленных гигантов, как Газпром и Роснефт». Страна не может быть заповедником друзей Путина.

В этом смысле крайне важно, чтобы Владимир Путин не препятствовал появлению более молодых и компетентных политиков, которые могут прийти ему на смену, потому что даже цари смертны. До сих пор он проводил в этой области политику выжженной земли, которая может создать серьезные проблемы после его ухода из Кремля. Преемственность должна быть преобразована в нормальный демократический процесс, а не сопровождаться потрясениями и социальными и политическими конфликтами.

Как неоднократно заявлял Владимир Путин, когда стране обеспечены оборона и безопасность — в данном случае посредством «малозаметного оружия», которого «больше нет ни у кого в мире» — самое время взяться за улучшение условий и уровня жизни сограждан, чтобы Россию не опасались, а уважали. Сможет ли он за шесть лет нового мандата выполнить то, что не удалось сделать за предыдущие 18?