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Дональд Трамп превратил свое поместье в дешевый мотель
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Дональд Трамп превратил свое поместье в дешевый мотель 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: Дни.ру
Любой желающий может пожить на вилле американского президента. Но есть одно условие, пребывание у лидера США обойдется гостям в восемь тысяч долларов в сутки.
Поместье Дональда Трампа Chateau des Palmiers на острове Сен-Мартен в Карибском море выставили для аренды на онлайн-площадке Airbnb. Шикарная усадьба стоимостью 17 миллионов долларов состоит из двух отдельно стоящих зданий. Обе постройки вмещают в себя девять спален, в одной из которых есть джакузи и два балкона.
На территории располагаются подогреваемый бассейн, тренажерный зал, теннисный корт и бильярдный стол под открытым небом. Поместье может предоставить ночлег максимум 16 гостям. Доступны услуги шеф-поваров, охранников и уборщиц, отмечает Fast Company.
Местный риелтор Арун Ягтиани заявляет, что это самое элитное предложение среди всей недвижимости Сен-Мартена. Он удивлен тем, что такое дорогое жилье сдается как дешевый мотель — на одну ночь. «Вилла Трампа — самое выдающееся предложение на острове. Возможно, еще одно или два могут соперничать. Очень, очень элитно», — объясняет специалист по недвижимости.
Особняк принадлежит основной компании Дональда Trump Organization. На сайт аренды его выставило другое юридическое лицо управляющая компания Rental Escapes. По заявлению представителей сайта, желающих отдохнуть в Chateau des Palmiers пока не нашлось.
После шумихи в СМИ Rental Escapes удалила свой лот с площадки Airbnb. Но журналисты быстро нашли еще одно предложение — от организации Villas. Эксперты предполагают, что такое элитное жилье могло бы заинтересовать представителей зарубежных политиков, которые хотели бы получить расположение американского лидера, положив ему в карман сотню-другую тысяч долларов.
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