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В Мяглово четверо преступников нагло обыскали и обчистили коттедж бизнесмена
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В Мяглово четверо преступников нагло обыскали и обчистили коттедж бизнесмена 

Интересант 1 час назад
Сегодня рано утром четверо вооруженных неизвестных проникли через веранду в коттедж генерального директора фирмы в деревне Мяглово Всеволожского района, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
33-летнего директора фирмы, торгующей сантехникой, уложили на пол «попой вверх», затем под угрозой «предмета, похожего на пистолет», связали скотчем его 32-летнюю жену. А далее преступники тотально и грубо обыскали дом, в котором нашли и забрали с собой 5000 долларов США, банковские карты на 40 тысяч рублей, четыре мобильных телефона, два ноутбука и ювелирные украшения.
Вопрос о возбуждении уголовного дела находится в стадии решения, злоумышленников ищут.
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