В Мяглово четверо преступников нагло обыскали и обчистили коттедж бизнесмена

33-летнего директора фирмы, торгующей сантехникой, уложили на пол «попой вверх», затем под угрозой «предмета, похожего на пистолет», связали скотчем его 32-летнюю жену. А далее преступники тотально и грубо обыскали дом, в котором нашли и забрали с собой 5000 долларов США, банковские карты на 40 тысяч рублей, четыре мобильных телефона, два ноутбука и ювелирные украшения.

Вопрос о возбуждении уголовного дела находится в стадии решения, злоумышленников ищут.