Экс-гендиректор «Воентелекома» возглавил «дочку» концерна «РТИ»

"Как руководитель «Сатурна» я планирую расширить пакет выполняемых предприятием задач для существующих и потенциальных заказчиков. Сегодня предприятие готово в полном объеме — от разработки до сдачи «под ключ» — создавать не только правительственные системы связи, но и комплексные системы безопасности, проектировать и строить узлы связи любого объема. Кроме того, мы планируем увеличить процент кооперации внутри холдинга", — сказал Лозинский.

По словам генерального директора РТИ Максима Кузюка, в управляющей компании от Лозинского ждут развития «МТУ Сатурн» в сторону увеличения спектра оказываемых услуг, появления новых заказчиков и освоения новых рынков.

Вячеслав Лозинский — в прошлом кадровый военный. Уволен в запас в 2003 году в звании «генерал-майор». Пять лет проработал на руководящих должностях в ОАО «Воентелеком», куда пришел в 2008 году в должности первого заместителя генерального директора, а затем возглавил компанию. С августа 2014 года Лозинский работал на руководящих должностях в ЗАО «АТЕКС-НПКЦ» и ЗАО «Каскад-Телеком».

Основной профиль работ ОАО «МТУ Сатурн», созданного в 1957 году, — создание комплексов слаботочных систем на гражданских, промышленных и оборонных объектах, а также на объектах специального назначения. В частности, в Москве специалисты предприятия провели монтаж, наладку и сдачу в эксплуатацию систем связи Кремлевского дворца съездов, Большого Кремлевского дворца, аэропорта Домодедово телецентра «Останкино» , Государственного академического Большого театра, многих линий Московского метрополитена. В конце 2017 года предприятие завершило очередной этап масштабных строительно-монтажных работ по реконструкции объектов связи Московского Кремля.