Экс-гендиректор «Воентелекома» возглавил «дочку» концерна «РТИ» 

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Вячеслав Лозинский, экс-гендиректор ОАО «Воентелеком», назначен главой ОАО «МТУ Сатурн» (входит в концерн «РТИ», проектирует и создает системы связи, управления, занимается защитой информации). Он сменил на этой должности Николая Зайцева, возглавлявшего предприятие более 20 лет говорится в пресс-релизе РТИ.
"Как руководитель «Сатурна» я планирую расширить пакет выполняемых предприятием задач для существующих и потенциальных заказчиков. Сегодня предприятие готово в полном объеме — от разработки до сдачи «под ключ» — создавать не только правительственные системы связи, но и комплексные системы безопасности, проектировать и строить узлы связи любого объема. Кроме того, мы планируем увеличить процент кооперации внутри холдинга", — сказал Лозинский.
По словам генерального директора РТИ Максима Кузюка, в управляющей компании от Лозинского ждут развития «МТУ Сатурн» в сторону увеличения спектра оказываемых услуг, появления новых заказчиков и освоения новых рынков.
Вячеслав Лозинский — в прошлом кадровый военный. Уволен в запас в 2003 году в звании «генерал-майор». Пять лет проработал на руководящих должностях в ОАО «Воентелеком», куда пришел в 2008 году в должности первого заместителя генерального директора, а затем возглавил компанию. С августа 2014 года Лозинский работал на руководящих должностях в ЗАО «АТЕКС-НПКЦ» и ЗАО «Каскад-Телеком».
Основной профиль работ ОАО «МТУ Сатурн», созданного в 1957 году, — создание комплексов слаботочных систем на гражданских, промышленных и оборонных объектах, а также на объектах специального назначения. В частности, в Москве специалисты предприятия провели монтаж, наладку и сдачу в эксплуатацию систем связи Кремлевского дворца съездов, Большого Кремлевского дворца, аэропорта Домодедово, телецентра «Останкино», Государственного академического Большого театра, многих линий Московского метрополитена. В конце 2017 года предприятие завершило очередной этап масштабных строительно-монтажных работ по реконструкции объектов связи Московского Кремля.
РТИ, входящий в состав АФК «Система», — крупнейший частный российский научно-производственный холдинг, в состав которого входят 20 производственных предприятий, научноисследовательских и проектных институтов, расположенных в Москве, Саранске, Зеленограде, Дубне, Нижнем Новгороде и Владивостоке. Основные компетенции холдинга включают разработку, производство и поставку сложных технологических решений, таких как радиолокационные системы, комплексные системы автоматизированного управления и ситуационные центры, средства связи, электронные приборы, микро— и наноэлектронику.