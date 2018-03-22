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Госдеп рассказал о «саратовском десанте» в Москве
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Госдеп рассказал о «саратовском десанте» в Москве 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Депутат ГосДумы Николай Панков в своём телеграм-канале рассказал зачем делегация из Саратова прилетела в Москву.
Панкова удивил «саратовский десант».
— сообщил Панков.
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