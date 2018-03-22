Сельские вести. Как школьная стенгазета стала главным изданием хутора?

На хуторе Чулошников Оренбургского района всего 200 дворов, но здесь есть своя газета, которую жители получают персонально — по подписке. Выпускают местную прессу школьники. О том, как издание завоевало свою аудиторию, узнал корреспондент « АиФ Оренбург ».

Своя газета

В хуторской школе ученики занимаются в кружке юных корреспондентов, где ребят учат азам журналисткой работы. Итогом творчества кружковцев до недавнего времени была настенная газета.

Девятиклассница Ирина Сычева юнкор с пятого класса. Со временем появилось желание стать журналистом. Папа предложил ей начать набираться опыта уже сейчас и создать газету для всего хутора. Юные журналисты поддержали Иру, и редакция кружка автоматически стала редакцией газеты.

«Я волновалась, что директор школы не поддержит нашу идею, но она ей понравилась. И Елена Викторовна Кужман даже помогла найти нам первого спонсора. Им стал ее муж, староста хутора — Вячеслав Сергеевич», — рассказывает редактор «Хуторка» Ира Сычева.

Первый номер вышел 18 сентября. Над газетой трудится пять девятиклассников, три пятиклассника и шестеро четвероклассников. Ира не только редактор, но еще и верстальщик. В газете нет ошибок, это уже заслуга бывшего руководителя кружка Алии Рамилевны Абзаловой, которая корректирует тексты. Газету печатают в оренбургской типографии. Один выпуск обходится в несколько тысяч рублей.

«Нам готовы помогать местные жители. Но мы не хотим никого обременять, поэтому решили оформить подписку. Мы дали объявление в нашей газете, и нам начали звонить. Сейчас у нас помимо школьников еще 65 подписчиков», — говорит Ира.

Все по-взрослому

Газету «Хуторок» здесь полюбили сразу. В «Сельских вестях» столько про родной хутор не напишут. На страницах своей газеты можно найти информацию о всех местных событиях. Ирина привлекла к сотрудничеству медика и логопеда из Оренбурга , которые готовят материалы для рубрики «Советы специалистов». Особенно интересны рассказы о местных жителям, ветеранах. Многим нравится страничка с рецептами. На последней страничке печатают поздравления с днем рождения и праздниками индивидуально для жителей хутора. Младшие школьники любят «Детскую страничку», где их ждут кроссворды, игры и загадки.

Но самые верные читатели — бабушки. Они с радостью встречают журналистов, которые приносят свежий выпуск, делятся новостями и предлагают свои материалы.

Свежий номер доходит до своих читателей обычно в начале месяца. Правда, бывает, сроки срываются, признается редактор. Дело в том, что добрая половина редакции — девятиклассницы, у которых на носу экзамены.

«Я, конечно, напоминаю о том, что пора бы сдавать статью. Проблемы возникают редко. Если ребята хотят, чтобы их публиковали, то должны выполнять работу, которую взяли на себя», — рассказывает Ира Сычева.

Прессу разносит несколько корреспондентов — персонально в каждый двор. Иногда читатели начинают звонить: «А почему мне газета не пришла? Соседка-то получила». Поэтому Ирина, случается, проверяет, занесли ли номер в тот или другой дом. Нелегка работа редактора, делится Ира. Временами за ноутбуком приходится заживаться уже за полночь: уроки сделаны, но еще не готова газета, а сроки, между тем, поджимают, и, главное, ждут подписчики!