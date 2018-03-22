Кубаньэнерго направит 35 млн руб. на увеличение мощности центров под Анапой

«Кубаньэнерго» направит 35 млн рублей на увеличение мощности двух подстанций в Анапском районе.

Для обеспечения надежного энергоснабжения пригородных районов Анапы филиал ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети увеличит мощность двух крупных питающих центров.

«В ходе реконструкции энергетики заменят устаревшие силовые трансформаторы на новые, более мощные. Это обеспечит возможность присоединения новых потребителей и улучшить качество энергоснабжения имеющихся», — пояснил директор Юго-Западных электрических сетей Дмитрий Головаха.

Высоковольтные подстанции 110 кВ «Гостагаевская» и 35 кВ «Котлома» обеспечивают электроэнергией ряд социальных объектов и жителей станицы Гостагаевской, частично станицы Анапской и хуторов Усатова Балка, Тарусино, Заря, Рассвет.

Напомним, реконструкция подстанций проводится в рамках инвестиционной программы Кубаньэнерго на 2018 год.