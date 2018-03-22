Ещё
Кубаньэнерго направит 35 млн руб. на увеличение мощности центров под Анапой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кубаньэнерго направит 35 млн руб. на увеличение мощности центров под Анапой 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
«Кубаньэнерго» направит 35 млн рублей на увеличение мощности двух подстанций в Анапском районе.
Для обеспечения надежного энергоснабжения пригородных районов Анапы филиал ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети увеличит мощность двух крупных питающих центров.
«В ходе реконструкции энергетики заменят устаревшие силовые трансформаторы на новые, более мощные. Это обеспечит возможность присоединения новых потребителей и улучшить качество энергоснабжения имеющихся», — пояснил директор Юго-Западных электрических сетей Дмитрий Головаха.
Высоковольтные подстанции 110 кВ «Гостагаевская» и 35 кВ «Котлома» обеспечивают электроэнергией ряд социальных объектов и жителей станицы Гостагаевской, частично станицы Анапской и хуторов Усатова Балка, Тарусино, Заря, Рассвет.
Напомним, реконструкция подстанций проводится в рамках инвестиционной программы Кубаньэнерго на 2018 год.
АиФ — Юг: последние новости
В администрации Краснодара кадровые перестановки Двух депутатов в Краснодаре лишили полномочий Сочи и Минеральные Воды соединит новый автобан
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самолеты начали терять сигнал при подлете к Сирии125
Мэй может остаться без поддержки50
Российский бизнесмен в страхе покинул Британию67
Савченко задержана363
Обязательное медстрахование предложили отменить360
Видео
00:42
Обязательное медстрахование предложили отменить
Общество
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
03:00
Мэй может остаться без поддержки
В мире Статьи
01:00
В Москве открыли бесплатную электронную библиотеку
Интернет Новости Москвы
00:29
В Московском зоопарке проснулись тушканчики
Новости Москвы
00:58
Ургант обсудил поведение Слуцкого с кобелем
Общество
03:40
Савченко задержана
Украина В мире
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:09
ЦИК предоставит «Яблоку» видеоматериалы с участков
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение