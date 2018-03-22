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В столичных центрах госуслуг зарегистрировали две тысячи автомобилей
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В столичных центрах госуслуг зарегистрировали две тысячи автомобилей 

Управа района Черемушки 2 часа назад
Фото: Управа района Черемушки
Во флагманский офис «Мои документы» обратился двухтысячный заявитель по услуге регистрация транспортного средства. Напомним, эта услуга впервые в России реализована в центре госуслуг и пользуется большой популярностью у жителей.
Чтобы зарегистрировать автомобиль, нужно предварительно записаться через единый портал госуслуг или через портал Мэра и Правительства Москвы. На сайте mos.ru запись можно перенести без ограничения количества бронирований. После регистрации заявитель должен подъехать в назначенное время к флагманскому офису «Мои документы», который расположен на первом этаже торгового центра «Афимолл Сити» (Пресненская набережная, дом 2).
Приветливые администраторы на входе сориентируют по пакету документов и выдадут талон электронной очереди (среднее время ожидания по всей сети — всего три минуты!). После этого сотрудники ГИБДД в окне приема и на смотровой площадке оперативно и качественно окажут услуги заявителю. Флагманский офис «Мои документы» открыт ежедневно с 10:00 до 22:00.
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