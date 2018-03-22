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Как экономить на промывочной жидкости в автомобиле? Идею инженерам Ford подсказали дети
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Как экономить на промывочной жидкости в автомобиле? Идею инженерам Ford подсказали дети 

Car.ru 41 минуту назад
Фото: Car.ru
Каким образом ограничить потребность доливки промывочной жидкости в бачок стеклоочистителя? Подростки из ФРГ нашли простое и гениальное решение. В период с весны по конец осени эту самую жидкость (т.е. воду) можно собирать из осадков.
Разработчики Ford уже создали первый прототип устройства сбора дождевой воды.
Принцип обсуждаемого устройства предельно прост: по системе специальных желобков вода с лобового стекла попадает специальную емкость.
Далее по трубкам вода приходит непосредственно в бачок омывателя. По пути жидкость проходит фильтрацию.
Также параллельно, американские инженеры-конструкторы Ford разрабатывают собственную систему сбора конденсата с системы кондиционирования и охлаждения автомобиля.
За идею по сбору дождевой воды в автомобиле была выдана премия на научном конкурсе местного значения. Действительно, все гениальное предельно просто!
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