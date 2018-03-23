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Дети помогают Ford оптимизировать сбор жидкости для бачка омывателя
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Дети помогают Ford оптимизировать сбор жидкости для бачка омывателя 

Car.ru 31 минуту назад
Фото: Car.ru
В среднем, водитель тратит около 20 литров воды каждый год, чтобы сохранить лобовое стекло своей машины в чистоте.
В среднем это не очень много, но если умножить объем воды на количество водителей в мире, то цифра получается внушительной. Блестящая идея как сэкономить миллионы литров воды пришла к двум детям из Германии.
Идею, как использовать дождевую воду для омывательных бачков, подхватили специалисты Ford и установили полноразмерный агрегат, собирающий влагу, в опытный образец S-Max.
В прототипе резиновые трубы соединяют дно лобового стекла с резервуаром для сбора дождя.
«Чтобы попробовать, мы разобрали наш игрушечный пожарный двигатель и установили насос на модельный автомобиль внутри аквариума. Затем мы добавили фильтрующую систему, чтобы обеспечить чистоту воды. Это просто отлично работает», — объясняет девятилетняя Лара Крон.
Ford прогнозирует, что использование воды на транспортных средствах будет продолжать расти, поскольку в настоящее время все больше устанавливается камер и датчиков, требующих поддержания в чистоте. Нужно учесть, что «Синий овал» работает над рядом методов для сбора воды, включая конденсацию.
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