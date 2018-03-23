Дети помогают Ford оптимизировать сбор жидкости для бачка омывателя

В среднем, водитель тратит около 20 литров воды каждый год, чтобы сохранить лобовое стекло своей машины в чистоте.

В среднем это не очень много, но если умножить объем воды на количество водителей в мире, то цифра получается внушительной. Блестящая идея как сэкономить миллионы литров воды пришла к двум детям из Германии

Идею, как использовать дождевую воду для омывательных бачков, подхватили специалисты Ford и установили полноразмерный агрегат, собирающий влагу, в опытный образец S-Max.

В прототипе резиновые трубы соединяют дно лобового стекла с резервуаром для сбора дождя.

«Чтобы попробовать, мы разобрали наш игрушечный пожарный двигатель и установили насос на модельный автомобиль внутри аквариума. Затем мы добавили фильтрующую систему, чтобы обеспечить чистоту воды. Это просто отлично работает», — объясняет девятилетняя Лара Крон.

Ford прогнозирует, что использование воды на транспортных средствах будет продолжать расти, поскольку в настоящее время все больше устанавливается камер и датчиков, требующих поддержания в чистоте. Нужно учесть, что «Синий овал» работает над рядом методов для сбора воды, включая конденсацию.