Экс-глава ELLE Александра Шадюк назначена исполнительным директором All in One Media и CHOIZ.me

Александра Шадюк

Александра Шадюк заняла пост исполнительного директора рекламной платформы All in One Media и медиапроекта CHOIZ.me. Экс-глава бренд-группы изданий ELLE будет отвечать за стратегическое и операционное руководство digital-проектами, а также за их развитие в России и в мире.

Также в её обязанности войдёт формирование команды, усиление ключевых продуктов, рост и развитие проектов в России и выход на международные рынки. Приоритетными целями Александры станут усиление позиций платформы AIO Media на рынке и расширение ее продуктов и сервисов, а также развитие функционала и вывод на рынок медиапроекта CHOIZ.me. В портфолио Александры — работа с изданиями группы ELLE, а также со множеством международных брендов в качестве директора по специальным проектам Initiative Media: Unilever, Dirol Cadberry, Tchibo, Mitsubishi, Continental, Bork и других.

директор Р А Максима, экс-медиадиректор Unilever:

Во время нашей работы с Александрой в Initiative нам удалось реализовать множество успешных проектов, среди которых номинация на Cannes Lions с проектом для бренда Rexona for Men.

Константин Майор, владелец холдинга Maer Group, совладелец AIO Media и CHOIZ. me:

Александра работает на рынке медиа и маркетинга более 17 лет, из них 11 — на руководящих позициях в крупных компаниях с международными брендами. Несколько лет назад мы совместно сделали уникальный нашумевший проект в наружной рекламе для журнала Elle. Поэтому я уверен, что вместе мы сможем реализовать стоящие перед нами задачи.

All in One Media и CHOIZ. me — технологические проекты в сфере медиа и рекламы. AIO Media — рекламная платформа, которая специализируется на размещении рекламных кампаний в мобильных приложениях и на web-ресурсах на всех современных устройствах, работает c уникальными рекламными форматами и активно развивает направление programmatic. CHOIZ. me — метаплатформа, которая агрегирует и анализирует публикации из социальных сетей и новостных сайтов, собирая лучшие из них в персональную ленту, а также создает свой уникальный контент.

Аркадий Граф , CEO All in One Media и CHOIZ. me:

Александра — сильный управленец, креативный лидер и настоящий профессионал. Добро пожаловать в нашу команду!