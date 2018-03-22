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Избежать проблем при проверках бизнесменам поможет специальный справочник
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Избежать проблем при проверках бизнесменам поможет специальный справочник 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Когда вашему предприятию ждать плановой проверки и какие есть основания для проведения внеплановых контрольных мероприятий? Что делать, если у вас нет онлайн-кассы? Что входит в компетенцию проверяющих органов и как правильно составить жалобу на их неправомерные действия? На все эти и другие вопросы очень ёмко и по существу даны ответы в новом справочнике «Азбука предпринимателя», выпущенном российской общественной организацией «Деловые люди». Последние два года в России проходит реформа контрольно-надзорной деятельности, запущенная в конце 2016 года Советом при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Программа до 2025 года ставит целью повышение эффективности проверок и вместе с тем снижение административной нагрузки на организации. Как отмечает президент МОО «Деловые люди» Ольга Косец, «Азбука предпринимателя» предназначена как для бизнесменов, так и, собственно, для представителей контролирующих и надзорных органов, поскольку является на сегодняшний день уникальным в своём роде единым справочником по новым механизмам проверок. Все эти два года над созданием справочника трудилась общественный бизнес-омбудсмен Дина Крылова, занимающаяся вопросами противодействия коррупции в правоприминении в рамках структуры уполномоченного при Президенте по защите прав предпринимателей. «Каждая организация должна быть готова к встрече с контрольно-надзорными органами и знать, как с ними взаимодействовать „с порога“. Пособие не подменяет работу юристов и глубоких знаний руководителя об обязательствах своей организации, но поможет сотрудникам на местах сориентироваться при внезапной проверке. Это как меры экстренного реагирования», — сообщила Крылова. Издание не ставило задачей отразить всё многообразие законодательства в этой сфере, добавила омбудсмен. Бумажная версия справочника выполнена в карманном формате и является кратким ликбезом по самым важным и «рискованным» аспектам работы с проверяющими органами. Развитием же проекта должен стать выход электронной формы «Азбуки», с активными ссылками на все соответствующие подзаконные акты и документы. Кроме того, очень важно создать, таким образом, платформу для получения обратной связи от предпринимателей, заявила в ходе пресс-конференции зампредседателя Комитета Госдумы по контролю и Регламенту Наталья Костенко. По её словам, с помощью такого взаимодействия общественники и законодатели смогут лучше проанализировать правоприминительную практику по всем схемам проверочно-надзорной работы. «Депутатам важно понимать, как применяются законы, которые мы принимаем. Для этого Госдума и я в том числе выступаем с инициативой введения парламентского мониторинга правоприменения», — заявила Костенко, отметив, что развитие программы «Деловых людей» способно существенно помочь в этой работе.
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