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Плоскостная парковка со шлагбаумом в районе Южнопортовый временно стала бесплатной
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Плоскостная парковка со шлагбаумом в районе Южнопортовый временно стала бесплатной 

Префектура Юго-Восточного административного округа 2 часа назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Оставить свой автомобиль на плоскостной парковке со шлагбаумом у ТПУ «Кожуховская» по адресу: улица Южнопортовая, владение 3, временно можно бесплатно.
Плата за парковку не взимается в связи с проводимыми на объекте профилактическими работами. Въезд и выезд на территорию парковки осуществляются в автоматическом режиме при подъезде автомобиля к шлагбауму, валидация парковочного абонемента не проводится.
Как поясняют сотрудники ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства», ответить на возникающие у автомобилистов проблемы смогут контролеры на парковке или специалисты единого контакт-центра «Московский транспорт» по телефону: 8 (495) 539-54-54 (3210 — с мобильного).
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