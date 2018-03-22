Итоги организации зимнего отдыха и вопросы приведения в порядок территории района в весенний период обсудили на традиционной встрече с населением

Традиционная встреча главы управы района Марьина Роща Светланы Гордиковой с населением состоялась 21 марта в актовом зале помещения школы № 1414. В рамках мероприятия были обсуждены итоги организации зимнего отдыха и вопросы приведения в порядок территории района в весенний период.

С докладами выступили первый заместитель главы управы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и строительства Владимир Урванцев и заместитель главы управы по работе с населением Ольга Лахина. После зачитывания докладов спикеры и глава управы ответили на вопросы присутствующих.

Подробнее об итогах встречи читайте на сайте районного интернет-издания «Марьина Роща». (ак)