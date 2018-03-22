Псковичи активно голосовали за дизайн-проекты территорий города 

Рейтинговое голосование за дизайн-проекты общественных территорий закончилось 21 марта в 20:00.
По подсчетам комиссии под председательством главы города Ивана Цецерского всего в рейтинговом голосовании приняло участие 1133 человека. Порядка 16 бюллетеней признаны недействительными. Об этом рассказали в пресс-службе муниципального образования.
«Голосование в целом, я считаю, прошло успешно. Явка даже была выше, чем мы ожидали. Поэтому его можно считать успешным и состоявшимся», — отметил председатель общественного совета при государственном комитета региона по делам строительства и ЖКХ Алексей Кириллов. Окончательные итоги будут подведены сегодня в 17 часов общественной комиссией.
Напомним, в рамках реализации проекта, инициированного "Единой Россией", любой житель города старше 14 лет мог проголосовать за один из двух предложенных вариантов трех городских объектов: «Аллеи ветеранов» на улице Юбилейной, парка вдоль улицы Труда и проспекта Энтузиастов, а также «Сквера искусств» на «4-х углах».