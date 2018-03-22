Аксаков: в апреле Дума рассмотрит четыре законопроекта в сфере страхования

Председатель комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков сообщил, что депутаты в апреле рассмотрят четыре законопроекта в сфере страхования.

Речь идет о документах, касающихся страхования жилья от ЧС, о санации страховщиков и страхованию такси, а также о «входном билете» для страховщиков. Все эти давно обсуждающиеся законопроекты могут быть приняты в апреле, некоторые даже в третьем чтении, заявил он на конференции «Страхование 2.0. Новый этап развития отрасли».

По законопроекту о санации страховщиков на прошлой неделе поступили в письменном виде замечания от ВСС к тексту документа, принятого в первом чтении еще в 2017 году. Они касаются полномочий ЦБ по проведению проверок СК, по решениям регулятора об отзыве лицензий и пр. «Мы внимательно отнесемся к этим замечаниям, — пообещал Аксаков, — и постараемся принять законопроект в апреле, тем более, что нас об этом попросил Центробанк».

Аксаков также надеется, что в апреле удастся принять во втором и третьем чтениях законопроект о страховании жилья от ЧС. Глава финансового комитета ГД отметил, что после внесения множества поправок после первого чтения, законопроект стал рамочным. Принято решение вернуться к первому чтению, где были стимулирующие меры для граждан РФ заключать договоры страхования. Сейчас формулируются новые поправки, которые будут включать преференции при ЧС для тех, кто застраховал свое имущество.

По словам Аксакова, подготовлен новый вариант законопроекта о страховании такси, в ближайшее время он также будет внесен в ГД, а рассмотрен в апреле. Первый текст законопроекта был раскритикован регулятором и правительством.

Закон о входном билете для страховщиков также, по мнению главы комитета, будет рассмотрен в апреле. «Закон много критиковали, но в ходе дискуссии договорились, что страховой рынок будет регулироваться по аналогии с банками. К страховым компаниям с базовой лицензией требования к капиталу будут ниже, чем для тех, кто оказывает универсальные услуги», — пояснил Аксаков.

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