Благоустройство исторического центра Палеха Ивановской области начнут в 2018 году

"Средства в размере 100 млн рублей на реализацию проекта выделены отдельным решением по итогам заседания наблюдательного совета АИЖК. Концепция благоустройства Палеха объединяет основные достопримечательности исторического центра поселка, в том числе комплекс Государственного музея палехского искусства, Крестовоздвиженский храм с колокольней (1807 год), старинные дома-музеи известных на весь мир художников-палешан, часовню Александра Невского ", — сообщили в правительстве.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе, работы в Палехе начнут уже в этом году, проект благоустройства подготовит консалтинговое бюро (КБ) «Стрелка». «Палех — столица русской иконописи, но сейчас исторический центр выглядит не очень комфортно. Поэтому мы обратились в правительство России , где нас поддержали, и отдельным решением наблюдательного совета АИЖК выделили 100 млн рублей. Теперь вместе со специалистами из КБ „Стрелка“, мы посмотрим, как нам сделать Палех максимально комфортным и красивым и для жителей, и для туристов», — сказал врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский во время встречи с гендиректором АИЖК Александром Плутником.

Ранее сообщалось, что благоустройство Палеха будет способствовать увеличению туристического потока в художественный центр. «Будут созданы все условия для развития главного туристического маршрута поселка, а также сделать его доступным для пеших экскурсионных групп всех категорий, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья, представителей старшего поколения и детей», — пояснили в пресс-службе.

Палех

Палех находится в 60 км от Иваново, входит в перечень исторических городов России . Точная дата основание поселка неизвестна, первое упоминание в летописи относится к XVII веку, но некоторые историки утверждают, что Палех существовал еще до XV века. На данный момент в населенном пункте проживает около 5 тыс. человек.

Поселок известен как родина народного промысла — палехской миниатюры. Местная роспись отличается тем, что художники изображают не орнаменты или отдельные фигуры, а сюжетные композиции, создаваемые, как правило, по мотивам народных песен, сказок, басен. Мастера расписывают, в частности, шкатулки, ларцы, брошки, панно, игольницы. В поселке находится Палехское художественное училище, где декоративно-прикладному творчеству обучается 60 студентов.