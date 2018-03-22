Двух депутатов в Краснодаре лишили полномочий, сообщили сегодня, 22 марта на очередном заседании городской Думы.
Секретарь комитета по вопросам законности, правопорядка и правовой защиты граждан городской Думы Краснодара Михаил Жилин сказал, что Георгий Стрельников и Сергей Суслов предоставили неполные и недостоверные данные о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2015 и 2016 годы.
Георгий Стрельников на заседании не присутствовал, Сергей Суслов взял слово и заявил, что если он лишится полномочий, то обжалует решение в суде и уже подал жалобу в прокуратуру, сообщает пресс-служба городской администрации.
За прекращение полномочий депутатов проголосовали 38 парламентариев.