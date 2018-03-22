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#90 и #09. Мошенники практикуют новый вид уловок на салехардцах
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#90 и #09. Мошенники практикуют новый вид уловок на салехардцах 

ИА Север-Пресс 2 часа назад
Фото: ИА Север-Пресс
В Салехарде появился новый вид телефонного мошенничества.
Позвонив гражданам и представившись сотрудниками компании или провайдером мобильного оператора, мошенники сообщают о проверке мобильной линии и просят набрать на телефоне комбинацию #90 или #09.
Пресс-служба УМВД России по ЯНАО предупреждает, что указанную комбинацию цифр и символов набирать ни в коем случае не следует, иначе злоумышленники получат незамедлительный доступ к сим-карте и будут совершать звонки за счет абонента. Также получат доступ к мобильному банку. Сотрудники любого оператора связи никогда не запрашивают личные данные и пароли абонентов по телефону, более того не просят набрать на телефоне ту или иную комбинацию.
Если вы столкнулись с этим видом мошенничества, то нужно быть бдительными — немедленно прекратить разговор с неизвестным лицом, так как злоумышленники, вводя в заблуждение, всегда пытаются манипулировать поведением своих жертв с помощью различного рода психологических инструментов.
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