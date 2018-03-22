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Новый порядок учета денежных обязательств при исполнении госконтрактов Москвы способствует повышению финансовой дисциплины
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Новый порядок учета денежных обязательств при исполнении госконтрактов Москвы способствует повышению финансовой дисциплины 

Департамент финансов города Москвы 2 часа назад
Одним из результатов этих мероприятий будет возможность получения в онлайн-режиме информации об исполнении государственными заказчиками города Москвы заключенных государственных контрактов, о состоянии дебиторской и кредиторской задолженности. Кроме того, это один из этапов создания единого общегородского массива информации об исполнении принятых обязательств участниками бюджетного процесса и контрагентами.
В течение 2017 года была проведена значительная работа по интеграции информационных систем департамента с общегородскими учетными системами участников бюджетного процесса и подготовлена необходимая нормативно-правовая база.
Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента финансов города Елена Зяббарова подчеркнула особую важность реализованного проекта в составе мероприятий по созданию единого общегородского информационного пространства, позволяющего органам исполнительной власти и учреждениям города осуществлять возложенные на них полномочия качественно и оперативно.
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