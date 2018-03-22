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Презентация книги о путешествии в Московию состоится во «Франкотеке»
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Презентация книги о путешествии в Московию состоится во «Франкотеке» 

Управа Таганского района города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа Таганского района города Москвы
Сотрудники Культурного центра «Франкотека» 24 марта проведут презентацию книги историка, математика и публициста Бруно Виане.
В произведении описано путешествие француза Жана Соважа в Московию в конце XVI века. Кроме этого, в состав книги включили рассказы путешественников и исторические материалы.
Посетители узнают интересные факты из переписки русских царей и французских королей. Организаторы расскажут о влиятельном дипломате Шарле де Данзее.
Отметим, что презентацию организуют в рамках фестиваля Франкофонии. Он стартовал 20 марта.
Сотрудники КЦ «Франкотека» предупреждают, что встреча пройдет на французском языке. Для того, чтобы принять в ней участие, необходимо заранее зарегистрироваться. Всех гостей ждут к 13:00.
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