Презентация книги о путешествии в Московию состоится во «Франкотеке»

Сотрудники Культурного центра «Франкотека» 24 марта проведут презентацию книги историка, математика и публициста Бруно Виане.

В произведении описано путешествие француза Жана Соважа в Московию в конце XVI века. Кроме этого, в состав книги включили рассказы путешественников и исторические материалы.

Посетители узнают интересные факты из переписки русских царей и французских королей. Организаторы расскажут о влиятельном дипломате Шарле де Данзее.

Отметим, что презентацию организуют в рамках фестиваля Франкофонии. Он стартовал 20 марта.

Сотрудники КЦ «Франкотека» предупреждают, что встреча пройдет на французском языке. Для того, чтобы принять в ней участие, необходимо заранее зарегистрироваться. Всех гостей ждут к 13:00.