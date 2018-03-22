Россия подарит Кубе служебных собак

Правительство утвердило распоряжение о передаче Кубе в дар служебных собак. Об этом сообщается на портале правовой информации.

"Передать в установленном порядке в дар Республике Кубе служебных собак, находящихся в оперативном управлении учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, на сумму 165 тыс. руб. по перечню согласно приложению", — сказано в документе.

Уточняется, что Кубе подарят четырех немецких овчарок.