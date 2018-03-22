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Россия подарит Кубе служебных собак
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Россия подарит Кубе служебных собак 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Правительство утвердило распоряжение о передаче Кубе в дар служебных собак. Об этом сообщается на портале правовой информации.
"Передать в установленном порядке в дар Республике Кубе служебных собак, находящихся в оперативном управлении учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, на сумму 165 тыс. руб. по перечню согласно приложению", — сказано в документе.
Уточняется, что Кубе подарят четырех немецких овчарок.
Ранее сообщалось, что глава МИД Японии Таро Коно подарил торт в виде футбольного мяча министру иностранных дел России Сергею Лаврову.
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