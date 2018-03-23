На бобров пожаловались испуганные новосибирцы

По словам звонившего, бобры поселились на реке Тула около улицы Беловежская. Животные якобы перекрыли русло реки ветками и деревьями. На мониторинг обстановки и осмотр берегов и русла реки отправились руководитель МКУ Служба «АСР и ГЗ» Анатолий Кашанин и замруководителя МАСС Константин Максимов

«Информация с перекрытием русла реки не подтвердилась. Имеются отдельные, но незначительные наносы веток на отмелях и по берегам реки. Угрозы подтопления частного сектора нет», — говорится в сообщении МАСС.

Два года назад жители улицы Русская в Советском районе объявили войну трудолюбивому бобру, который поставил под угрозу существовании пруда с утками. По ночам животное возводило плотину в дренажном канале дамбы Новосибирской ГЭС, а днем горожане ее разбирали.

Примечательно, что бобр для строительства своей плотины использовал кирпичи. Это заставило скептиков усомниться в существовании бобра и обвинить в возведении плотины неизвестных людей.