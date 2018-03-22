На телеканале ОТР оценили последствия отзыва журналистов из Госдумы

В среду стало известно, что РБК отзывает своих журналистов, освещающих деятельность Госдумы, поскольку не согласен с заключением комиссии по этике в отношении главы думского международного комитета Леонида Слуцкого. «Коммерсант» заявил, что ставит точку во взаимоотношениях с депутатом Слуцким в качестве ньюсмейкера и с комиссией по этике, поскольку придерживается иных этических взглядов. В четверг стало известно, что работу с Госдумой приостанавливает «Дождь». Кроме того, своих сотрудников из Госдумы отзывает главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов . Венедиктов призвал и другие редакции к солидарности с журналистами РБК, «Коммерсанта» и «Дождя». Позже об отказе взаимодействовать с Госдумой, пока Слуцкий остается на своем посту, заявил и телеканал RTVI.

"Думаю, и на тех, и на тех", — сказал РИА Новости Лысенко, отвечая на вопрос, на ком хуже отразится это решение.

Лысенко отметил, что данная ситуация нуждается в морально-этическом урегулировании. Он заявил, что скептически относится к предмету разбирательства, так как не понимает, зачем журналистки много лет ждали, чтобы рассказать о домогательствах со стороны депутата.

"Это немножко странно выглядит — желанием скандала. Но каждый главный редактор имеет право принять решение", — сказал Лысенко.

Сам Слуцкий назвал обвинения поклепом и отметил, что попытки сделать из него «русского Харви Вайнштейна » похожи на дешевую и низкопробную провокацию и заранее обречены на провал.