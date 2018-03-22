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На телеканале ОТР оценили последствия отзыва журналистов из Госдумы
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На телеканале ОТР оценили последствия отзыва журналистов из Госдумы 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Отзыв корреспондентов из Государственной думы РФ сразу несколькими крупными СМИ будет иметь негативные последствия как для журналистского сообщества, так и для нижней палаты российского парламента, заявил РИА Новости генеральный директор телеканала ОТР Анатолий Лысенко.
В среду стало известно, что РБК отзывает своих журналистов, освещающих деятельность Госдумы, поскольку не согласен с заключением комиссии по этике в отношении главы думского международного комитета Леонида Слуцкого. «Коммерсант» заявил, что ставит точку во взаимоотношениях с депутатом Слуцким в качестве ньюсмейкера и с комиссией по этике, поскольку придерживается иных этических взглядов. В четверг стало известно, что работу с Госдумой приостанавливает «Дождь». Кроме того, своих сотрудников из Госдумы отзывает главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов. Венедиктов призвал и другие редакции к солидарности с журналистами РБК, «Коммерсанта» и «Дождя». Позже об отказе взаимодействовать с Госдумой, пока Слуцкий остается на своем посту, заявил и телеканал RTVI.
"Думаю, и на тех, и на тех", — сказал РИА Новости Лысенко, отвечая на вопрос, на ком хуже отразится это решение.
Лысенко отметил, что данная ситуация нуждается в морально-этическом урегулировании. Он заявил, что скептически относится к предмету разбирательства, так как не понимает, зачем журналистки много лет ждали, чтобы рассказать о домогательствах со стороны депутата.
"Это немножко странно выглядит — желанием скандала. Но каждый главный редактор имеет право принять решение", — сказал Лысенко.
Ранее Слуцкого обвинили в приставаниях продюсер телекомпании «Дождь» Дарья Жук и корреспондент Русской службы Би-би-си Фарида Рустамова. Девушки направили жалобы в комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики. Публично против Слуцкого выступила и заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе, однако жалобу в думскую комиссию журналистка не направляла.
Сам Слуцкий назвал обвинения поклепом и отметил, что попытки сделать из него «русского Харви Вайнштейна» похожи на дешевую и низкопробную провокацию и заранее обречены на провал.
В среду комиссия по этике рассмотрела «дело Слуцкого» и не нашла нарушений в поведении обвиненного в домогательствах к журналисткам депутата. Члены комиссии также отметили, что факты свидетельствует об избирательности, целенаправленности и спланированном характере обвинений в адрес главы думского комитета по международным делам.
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