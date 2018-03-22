Права муниципальных депутатов останутся прежними 

Роструд не обяжут в обязательном порядке присутствовать при увольнении депутатов муниципальных образований. Соответствующий законопроект Комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления рекомендовал отклонить в первом чтении.
Автором законодательной инициативы выступила Костромская областная дума. В документе предлагалось установить гарантии в сфере трудовых отношений для депутатов законодательных органов государственной власти субъектов России, депутатов представительных органов муниципальных образований, а также членов выборных органов местного самоуправления.
По словам руководителя фракции КПРФ в Костромской областной думе Вячеслава Головникова, увольнение указанных лиц по инициативе работодателя и перевод без согласия на другую работу должен осуществляться только при участии в этих процедурах инспектора государственного надзора за соблюдением трудового законодательства.
«Это будет являться дополнительной гарантией для выборных лиц на период выполнения ими своих обязанностей», — отметил депутат.
Глава Комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко пояснил, что законопроект имеет два отрицательных отзыва, где отмечено, что все гарантии для указанных лиц уже предусмотрены законодательством.
«Вместе с тем в инициативе есть здравый смысл. Над законопроектом можно как следует поработать, поскольку депутаты должны быть защищены от любого произвола. Почему члены ТИКа защищены, а муниципальные депутаты — нет?» — сказал он.
По словам члена комитета Дениса Парфёнова, необходимо поддержать тех депутатов, которых могут подвергать давлению: «В будущем нужно подумать в этом направлении о том, какие гарантии нужно предоставить».
Член комитета Юрий Волков также добавил, что муниципальные депутаты оппозиционных партий, которые находятся в меньшинстве в региональных парламентах, нуждаются в защите: «Однако такие дополнительные гарантии должны распространяться на всех депутатов».