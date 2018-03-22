Права муниципальных депутатов останутся прежними

Роструд не обяжут в обязательном порядке присутствовать при увольнении депутатов муниципальных образований. Соответствующий законопроект Комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления рекомендовал отклонить в первом чтении.

Автором законодательной инициативы выступила Костромская областная дума. В документе предлагалось установить гарантии в сфере трудовых отношений для депутатов законодательных органов государственной власти субъектов России , депутатов представительных органов муниципальных образований, а также членов выборных органов местного самоуправления.

По словам руководителя фракции КПРФ в Костромской областной думе Вячеслава Головникова, увольнение указанных лиц по инициативе работодателя и перевод без согласия на другую работу должен осуществляться только при участии в этих процедурах инспектора государственного надзора за соблюдением трудового законодательства.

«Это будет являться дополнительной гарантией для выборных лиц на период выполнения ими своих обязанностей», — отметил депутат.

Глава Комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко пояснил, что законопроект имеет два отрицательных отзыва, где отмечено, что все гарантии для указанных лиц уже предусмотрены законодательством.

«Вместе с тем в инициативе есть здравый смысл. Над законопроектом можно как следует поработать, поскольку депутаты должны быть защищены от любого произвола. Почему члены ТИКа защищены, а муниципальные депутаты — нет?» — сказал он.

По словам члена комитета Дениса Парфёнова, необходимо поддержать тех депутатов, которых могут подвергать давлению: «В будущем нужно подумать в этом направлении о том, какие гарантии нужно предоставить».