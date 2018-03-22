Японец на «Харлее», собиравший деньги в Первомайском сквере, смог доехать до Атлантики

Лиссабона. Музыкант из Японии Накадзима Дзюндзи, который прошлым летом пел в Первомайском сквере Новосибирска и собирал деньги на дорогу, достиг конечной цели своего путешествия — столицы Португалии

В Новосибирске Накадзима появился в середине августа и запомнился тем, что выступал с импровизированными концертами в Первомайском сквере.

Тогда он рассказывал корреспонденту НГС, что хочет проехать через весь континент, зарабатывая деньги по дороге уличными выступлениями. Кроме мощного мотоцикла Harley-Davidson, гитары и простенькой звукоусилительной аппаратуры у него ничего не было.

Несмотря на то, что вокальные данные музыканта могли вызывать вопросы у зрителей, горожане щедро отблагодарили его, особенно после того, как НГС написал о нём небольшую заметку. В результате японский путешественник решил даже задержаться в городе подольше — судя по Instagram он провёл здесь девять дней, а потом поехал дальше.

Последним крупным российским городом, в котором остановился Накадзима, стал Омск . Поскольку срок его визы подходил к концу, после Омска он повернул на юг и отправился в Казахстан

Здесь, судя по фотографиям в Instagram, Дзюндзи принимали даже теплее, чем в России . В его аккаунте появляется больше улыбающихся людей, которые позируют путешественнику.

Далее путь японского музыканта лежал через Киргизию Узбекистан . В Бухаре он писал, что заработал за 30 минут целый чемодан (точнее кофр от гитары) местных сомов. В пересчете на рубли сумма заработка составила около 1300 рублей — немалая для Узбекистана сумма.

Путешественнику удалось получить визу в Туркмению — одну из самых закрытых стран мира. Правда никаких фото оттуда в Instagram Накадзимы нет, видимо, из-за проблем с мобильной связью и доступом в Интернет.

После недолгой поездки по Туркмении японский путешественник добрался до Баку , а потом двинулся в Турцию

Дальше путь его лежал через Софию, Прагу , откуда он повернул на север, чтобы оказаться в зимней Венеции , которую нашёл очень романтичной, а знаменитую площадь Святого Марка назвал самой красивой в мире.

Потом путь Накадзимы лежал через Флоренцию , Пизу и Рим , где он попал под дождь, но даже в таких тяжелых погодных условиях «гитара его звучала хорошо, как никогда».

Следующим местом его остановки стал Лазурный берег — мыс Антиб и Ницца . Даже в первых числах марта это место не выглядело как курортная зона — Европу как раз накрыл неожиданный холод.

Уже во Франции в Instagram Накадзимы появляется «доширак» — лапша быстрого приготовления.

Далее Накадзима «вышел в эфир» уже на Пиренейском полуострове, сообщив, что проехал через Барселону. Конечной точкой путешествия, как он и планировал, стал Лиссабон — здесь заканчивается Европа и начинается Атлантика.

В Новосибирск периодически заезжают путешественники из самых неожиданных мест. Например, в феврале газета новозеландского города Гисборн «Гисборн Херальд» опубликовала рассказ о Новосибирске — в ней житель островного государства расхвалил сибирскую выпечку, удивился ценам на водку и посчитал горожан жизнерадостными.