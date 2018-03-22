Когда выпрямят дорогу в аэропорт?

Участок шоссе Космонавтов до аэропорта печально известен своими загибами. Давно говорят о том, что дорогу надо выпрямлять. Когда это произойдёт?

Работа уже началась. Недавно краевой Минтранс на заседании правительства представил схему реконструкции этого участка. От крутых поворотов хотят избавиться за счёт переустройства внутренних газонов и небольшого изъятия земель. Также хотят сделать новую разворотную петлю и переделать кольцевую развязку около п. Большое Савино . Кроме того, необходимо завершить строительство надземного пешеходного перехода в районе ост. «Совхозная», установить недостающие шумозащитные экраны, заменить барьерное ограждение и некачественно уложенный верхний слой по­крытия. Также подрядчик уберёт здание поста ДПС в районе д. Ванюки и сделает подсветку.

Проектные работы вместе с получением положительного заключения Госэкспертизы предполагают завершить до конца апреля 2018 года. Строительно-монтажные работы на шоссе Космонавтов планируют закончить до конца года.