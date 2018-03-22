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В Махачкале снесут 6 многоквартирных домов (Видео)
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В Махачкале снесут 6 многоквартирных домов (Видео) 

Mirmol.ru 1 час назад
Фото: Mirmol.ru
В Махачкале снесут 6 многоквартирных домов (Видео) Список многоэтажных домов, где не рекомендуется приобретать квартиры, опубликовало Управление Федеральной службы судебных приставов Дагестана. Видеоряд незаконных объектов строительства опубликован на странице ведомства в Инстаграм.
Акция по информированию граждан о нежелательности покупки квартир в многоэтажных домах, которые находятся под судебным решением о сносе, проходит с хэштегом #многоэтажкиподснос.
«Многие объекты с судебным решением о сносе имеют только кадастровые номера. Эта информация ничего конкретного не дает для жителей республики. Поэтому мы решили выезжать на объекты и делать короткие видеоролики, чтобы люди смогли наглядно увидеть», — поделился с Mirmol.ru представитель службы.
В настоящее время размещена информация по следующим домам:
Ул. Нефтеперегонная 8-Б,
проспект Акушинского, ул. Вагонная, 1 линия,
пр. Акушинского, садовое товарищество «Дачное», участок №57,
пр. Акушинского, садовое товарищество «ОПХ ДАГНИИСХ», участок №782-Б,
пр. Акушинского, садовое товарищество «Наука», участок №1153,
ул. М. Гаджиева, 73-а,
Работа будет продолжена. Список запрещенных строительных объектов будет дополняться.
Уважаемый граждане! В целях избежания негативных последствий при приобретении объектов недвижимости обращаем ваше внимание на многоэтажные объекты незаконного строительства, в отношении которых в УФССП России по Республике Дагестан на исполнении находятся судебные решения о сносе. Мы продолжим размещение видеоряда с информацией о многоэтажных объектах незаконного строительства в следующих постах. #многоэтажкиподснос
A post shared by Служба судебных приставов. РД (@pristav_05) on Mar 21, 2018 at 8:38am PDT
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