В Махачкале снесут 6 многоквартирных домов (Видео) 

Махачкале снесут 6 многоквартирных домов (Видео) Список многоэтажных домов, где не рекомендуется приобретать квартиры, опубликовало Управление Федеральной службы судебных приставов Дагестана . Видеоряд незаконных объектов строительства опубликован на странице ведомства в Инстаграм.

Акция по информированию граждан о нежелательности покупки квартир в многоэтажных домах, которые находятся под судебным решением о сносе, проходит с хэштегом #многоэтажкиподснос.

«Многие объекты с судебным решением о сносе имеют только кадастровые номера. Эта информация ничего конкретного не дает для жителей республики. Поэтому мы решили выезжать на объекты и делать короткие видеоролики, чтобы люди смогли наглядно увидеть», — поделился с Mirmol.ru представитель службы.

В настоящее время размещена информация по следующим домам:

Ул. Нефтеперегонная 8-Б,

проспект Акушинского, ул. Вагонная, 1 линия,

пр. Акушинского, садовое товарищество «Дачное», участок №57,

пр. Акушинского, садовое товарищество «ОПХ ДАГНИИСХ», участок №782-Б,

пр. Акушинского, садовое товарищество «Наука», участок №1153,

ул. М. Гаджиева, 73-а,

Работа будет продолжена. Список запрещенных строительных объектов будет дополняться.

Уважаемый граждане! В целях избежания негативных последствий при приобретении объектов недвижимости обращаем ваше внимание на многоэтажные объекты незаконного строительства, в отношении которых в УФССП России по Республике Дагестан на исполнении находятся судебные решения о сносе. Мы продолжим размещение видеоряда с информацией о многоэтажных объектах незаконного строительства в следующих постах. #многоэтажкиподснос

