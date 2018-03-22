Конгресс социологов и урбанистов пройдет в рамках фестиваля в Териберке 

МУРМАНСК, 22 марта. /ТАСС/. Конгресс социологов и урбанистов станет центральным событием международного фестиваля в селе Териберка Мурманской области, ставшем известным после номинировавшегося на «Оскар» фильма «Левиафан». Об этом сообщил в четверг заместитель губернатора Мурманской области Григорий Стратий.
"Основной площадкой в 2018 году станет конгресс социологов и урбанистов. Российские и зарубежные специалисты обсудят вопрос взаимодействия региональных сообществ, социальные изменения и проблемы российского общества, в том числе на удаленных мероприятиях", — сказал вице-губернатор на первом заседании организационного комитета по подготовке и проведению IV Арктического фестиваля развития территории «Териберка. Новая жизнь».
В этом году фестиваль пройдет с 21 по 22 июля. Организаторами мероприятия по традиции выступят сельскохозяйственный кооператив LavkaLavka и АНО «Большая земля» при содействии правительства Мурманской области.
На фестивале, как и в прошлые годы, откроются архитектурная, музыкальная, гастрономическая, спортивная зоны, а также площадки экологического туризма и ремесел. Одной из задач фестиваля станет популяризация поморской культуры и фольклора.
Село Териберка расположено в 150 км от Мурманска, на берегу Баренцева моря, в нем проживают около 1000 человек. В постсоветское время поселок пришел в упадок, многие предприятия закрылись. В номинировавшемся на «Оскар» фильме Андрея Звягинцева «Левиафан» Териберка была представлена символом заброшенности и безысходности провинциальной России. После этого появилась идея по развитию села, которую предложили основатели фермерского кооператива LavkaLavka и проекта «Большая земля» при поддержке областных властей, с 2015 года здесь проходит крупный фестиваль «Териберка. Новая жизнь».