Конгресс социологов и урбанистов пройдет в рамках фестиваля в Териберке

МУРМАНСК , 22 марта. / ТАСС /. Конгресс социологов и урбанистов станет центральным событием международного фестиваля в селе Териберка Мурманской области , ставшем известным после номинировавшегося на «Оскар» фильма «Левиафан». Об этом сообщил в четверг заместитель губернатора Мурманской области Григорий Стратий.

"Основной площадкой в 2018 году станет конгресс социологов и урбанистов. Российские и зарубежные специалисты обсудят вопрос взаимодействия региональных сообществ, социальные изменения и проблемы российского общества, в том числе на удаленных мероприятиях", — сказал вице-губернатор на первом заседании организационного комитета по подготовке и проведению IV Арктического фестиваля развития территории «Териберка. Новая жизнь».

В этом году фестиваль пройдет с 21 по 22 июля. Организаторами мероприятия по традиции выступят сельскохозяйственный кооператив LavkaLavka и АНО «Большая земля» при содействии правительства Мурманской области.

На фестивале, как и в прошлые годы, откроются архитектурная, музыкальная, гастрономическая, спортивная зоны, а также площадки экологического туризма и ремесел. Одной из задач фестиваля станет популяризация поморской культуры и фольклора.