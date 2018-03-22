Марискина: На выборах президента татищевцы проголосовали за надёжную опору

Председатель Общественного Совета Татищевского муниципального района Светлана Марискина заявила, что татищевцы выбрали мир, защиту и надежную опору.

По словам Марискиной, эти выборы стали объединяющими для населения Татищевского района. «Все мы сплотились в этот день, выполняя свой гражданский долг, все чувствовали единение со своей страной, со своей малой Родиной. Все мы являлись соучастниками исторического события, ведь выборы президента — это и выборы будущего курса страны.

Мне 50 лет, я всю жизнь живу и работаю в нашем районе и никогда еще не видела такого подъема у наших людей на выборах. Впервые у нас была такая высокая явка — уже на 8 утра на участках было много людей, и весь день татищевцы шли непрерывным потоком. Хочу сказать о невероятно доброжелательной обстановке, все шли как на праздник. Голосовать шли целыми семьями — молодые родители с маленькими детьми в колясках, люди преклонного возраста в окружении детей, внуков. Отличная погода располагала к прекрасному настроению. Не могу назвать ни одного отрицательного момента в этот день.