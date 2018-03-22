Марискина: На выборах президента татищевцы проголосовали за надёжную опору 

Председатель Общественного Совета Татищевского муниципального района Светлана Марискина заявила, что татищевцы выбрали мир, защиту и надежную опору.
По словам Марискиной, эти выборы стали объединяющими для населения Татищевского района. «Все мы сплотились в этот день, выполняя свой гражданский долг, все чувствовали единение со своей страной, со своей малой Родиной. Все мы являлись соучастниками исторического события, ведь выборы президента — это и выборы будущего курса страны.
Мне 50 лет, я всю жизнь живу и работаю в нашем районе и никогда еще не видела такого подъема у наших людей на выборах. Впервые у нас была такая высокая явка — уже на 8 утра на участках было много людей, и весь день татищевцы шли непрерывным потоком. Хочу сказать о невероятно доброжелательной обстановке, все шли как на праздник. Голосовать шли целыми семьями — молодые родители с маленькими детьми в колясках, люди преклонного возраста в окружении детей, внуков. Отличная погода располагала к прекрасному настроению. Не могу назвать ни одного отрицательного момента в этот день.
Я хорошо знаю наших людей, практически все, с кем я беседовала отдали свои голоса за Владимира Путина. Население пенсионного возраста довольны, что пенсия и все положенные выплаты приходят в срок, говорят, что привыкли к стабильности и спокойствию, а в этом возрасте это самое главное. Мне так и говорили при встрече: „Идем голосовать за Путина“. Молодые семьи получают солидный материнский капитал, хотят жить в мирной стране, поэтому голосуют за сильного президента, который сможет обеспечить порядок в стране. У меня сложилось впечатление, что наши жители четко осознавали, что они сами решают свою судьбу, что их голос будет учтен, татищевцы выбрали мир, защиту и надежную опору», — подчеркнула общественница.