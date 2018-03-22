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Cамая смертоносная пуля в мире: как она работает
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Cамая смертоносная пуля в мире: как она работает 

Trendymen 2 часа назад
Фото: Trendymen
Компания G2 Research выпустила новый 9-мм патрон с уникальной экспансивной пулей. Маленькие зубцы-трокары прорезают любое препятствие будто кольцевая пила, а донышко пули поражает цель.
Эти же трокары будут создавать в полете турбулентный поток, помогая стабилизировать пулю, делая выстрел более точным.
При попадании в мягкие ткани острие пули раскрывается как лепестки цветка, затем они разламываются и разлетаются в разные стороны. Вообще-то, раньше экспансивные боеприпасы уже были запрещены — но конструкторы G2 Research позиционируют свое детище как средство для самозащиты.
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