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Суд обязал кемеровскую мэрию поставить на учет бесхозные теплосети
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Суд обязал кемеровскую мэрию поставить на учет бесхозные теплосети 

АиФ Кузбасс 2 часа назад
Фото: АиФ Кузбасс
По решению суда кемеровская мэрия поставит на учет бесхозный участок теплосети.
По сообщению пресс-службы областной прокуратуры, указанный участок теплосетей юридически никому не принадлежит. «Орган местного самоуправления до признания права собственности на бесхозяйные тепловые сети в течение 30 дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, которая будет осуществлять их содержание и обслуживание», — сообщает пресс-служба прокуратуры.
Администрация города обжаловала решение суда, однако суд оставил его без изменений и обязал мэрию принять комплекс мер и поставить на учет бесхозный участок теплосети. Решение вступило в законную силу.
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