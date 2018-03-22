Суд обязал кемеровскую мэрию поставить на учет бесхозные теплосети

По решению суда кемеровская мэрия поставит на учет бесхозный участок теплосети.

По сообщению пресс-службы областной прокуратуры , указанный участок теплосетей юридически никому не принадлежит. «Орган местного самоуправления до признания права собственности на бесхозяйные тепловые сети в течение 30 дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, которая будет осуществлять их содержание и обслуживание», — сообщает пресс-служба прокуратуры.

Администрация города обжаловала решение суда, однако суд оставил его без изменений и обязал мэрию принять комплекс мер и поставить на учет бесхозный участок теплосети. Решение вступило в законную силу.