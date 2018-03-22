За небрежное хранение электронной карты призывника накажут штрафом

За небрежное хранение электронной карты призывника, вызвавшее её порчу или уничтожение, будут наказывать штрафом в размере от 100 до 500 рублей. Соответствующий проект поправок в статью 21.7 КоАП опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Этими же приказами была введена справка, выдаваемая в некоторых случаях взамен военного билета. Однако ответственность за их утрату или порчу, аналогичная ответственности за повреждение военного билета, отсутствует.

«Проект федерального закона … разработан в целях установления ответственности граждан, подлежащих воинскому учёту, за умышленную порчу, уничтожение либо небрежное хранение, повлекшее утрату документов воинского учёта — персональной электронной карты и справки взамен военного билета», — отмечают авторы законопроекта.

Кроме того, сенаторы внесли в Госдуму законопроект, обязывающий бережно хранить справку, выданную взамен военного билета, а также электронную карту призывника.

Электронная карта является аналогом военного билета. В ней содержатся сведения о военнообязанном по 60 пунктам, среди которых ФИО, образование, военно-учётная специальность, результаты медицинских освидетельствований, присвоение воинского звания, назначение на воинскую должность и так далее.