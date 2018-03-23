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Улицу Копылова в Красноярске перекроют до конца августа
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Улицу Копылова в Красноярске перекроют до конца августа 

АиФ Красноярск 33 минуты назад
Фото: АиФ Красноярск
В Красноярске улицу Копылова перекроют на четыре месяца, а не на два, как сообщалось ранее.
В пресс-службе мэрии сообщили, что ограничение на участках улиц Копылова, Академика Киренского, Пролетарская будет действовать до 1 августа.
Напомним, проезд будет запрещен в связи со строительством нового подземного пешеходного перехода.
Запрещённые для движения участки:
— движение направо с ул. Копылова на ул. Академика Киренского в районе дома № 142 по ул. Копылова;
— въезд на перекресток ул. Копылова — ул. Академика Киренского в районе дома № 67 по ул. Академика Киренского.
Одностороннее движение будет организовано:
— по ул. Академика Киренского от ул. Михаила Годенко до ул. Копылова;
— по ул. Пролетарская от ул. Академика Киренского до ул. Партизанская;
— по ул. Копылова от ул. Партизанская до пересечения ул. Академика Киренского и ул. Михаила Годенко.
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