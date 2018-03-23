Улицу Копылова в Красноярске перекроют до конца августа

В Красноярске улицу Копылова перекроют на четыре месяца, а не на два, как сообщалось ранее.

В пресс-службе мэрии сообщили, что ограничение на участках улиц Копылова, Академика Киренского, Пролетарская будет действовать до 1 августа.

Напомним, проезд будет запрещен в связи со строительством нового подземного пешеходного перехода.

Запрещённые для движения участки:

— движение направо с ул. Копылова на ул. Академика Киренского в районе дома № 142 по ул. Копылова;

— въезд на перекресток ул. Копылова — ул. Академика Киренского в районе дома № 67 по ул. Академика Киренского.

Одностороннее движение будет организовано:

— по ул. Академика Киренского от ул. Михаила Годенко до ул. Копылова;

— по ул. Пролетарская от ул. Академика Киренского до ул. Партизанская;

— по ул. Копылова от ул. Партизанская до пересечения ул. Академика Киренского и ул. Михаила Годенко.