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Диагнозы детей из Волоколамска не связаны с выбросами газа, заявили врачи
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Диагнозы детей из Волоколамска не связаны с выбросами газа, заявили врачи 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ВОЛОКОЛАМСК, 22 мар — РИА Новости. Трое детей доставлены из больницы подмосковного Волоколамска в московскую Филатовскую больницу с диагнозами, не имеющими отношения к выбросу газа, один ребенок пока находится в больнице Волоколамска, сообщила журналистам замглавврача ЦРБ Волоколамска Елена Савченко.
Жители Волоколамского района в последнее время жалуются на неприятный запах от полигона «Ядрово». На территории полигона был введен режим ЧС. В среду ночью, по данным муниципалитета, на полигоне произошел выброс свалочного газа. В среду в Волоколамске за медицинской помощью обратились 50 детей, пятеро госпитализированы, ухудшение их здоровья связали с запахом с полигона. Однако Роспотребнадзор не нашёл превышения нормативов по содержанию загрязняющих веществ в воздухе Волоколамска. Специалисты минздрава Подмосковья не связывают обращения с полигоном «Ядрово».
"Доставили троих детей в Филатовскую больницу с диагнозами, не имеющими никакого отношения к каким бы то ни было выбросам газа", — сказала Савченко.
По ее словам, один ребенок 8 лет находится в больнице Волоколамска в удовлетворительном состоянии, его могут скоро выписать.
Заместитель главврача сообщила, что все остальные дети уже выписаны в удовлетворительном состоянии, им даны рекомендации. «Двоих отправили домой. Они обращались с такими жалобами (тошнота, головокружение), после проведенных медобследований и оказания медпомощи у детей состояние нормализовалось, они себя чувствуют хорошо, были выписаны в удовлетворительном состоянии», — сказала медик.
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