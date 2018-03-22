Ещё
Строительство мусоросжигательного завода в РТ начнется в октябре 2018 года
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Строительство мусоросжигательного завода в РТ начнется в октябре 2018 года 

Казанский репортер 2 часа назад
Фото: Казанский репортер
Официальный представитель Казанского кремля Лилия Галимова в ходе брифинга в четверг, 22 марта рассказала журналистам о ходе реализации проекта строительства мусоросжигательного завода в республике. Галимова подчеркнула особую актуальность работы в свете происходящего в подмосковном Волоколамске (накануне там произошел выброс газа на свалке, в результате чего отравились дети). «В Татарстане в этой части проблем нет, однако руководство республики думает о том, как избежать подобных сценариев в будущем, в частности, благодаря строительству высокотехнологичных заводов», — говорит Галимова. Общественные слушания по строительству завода пройдут в середине июля этого года — это предварительные сроки, добавляет спикер. А окончательное решение о реализации проекта может быть принято только при наличии двух положительных экологических экспертиз. Ожидается, что строительство завода займет 4 года. А стартуют строительные работы в октябре 2018 года. Именно к осени будут получены результаты экспертиз. По словам инвестора мусоросжигательного завода, никаких повышений тарифов не подразумевается в связи со строительством объекта. Ранее о реализации проекта рассказывал премьер-министр РТ Алексей Песошин.
Казанский репортер: последние новости
Песошин о мусоросжигательном заводе в РТ: Участок приобретен, осуществляется планировка МЧС РТ показало фото и видео операции по спасению рыбы на Кабане Депутат Госсовета РТ поспорил с МЧС об угрозе химического заражения Набережных Челнов
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Савченко задержана308
Самолеты начали терять сигнал при подлете к Сирии38
Обязательное медстрахование предложили отменить318
Мэй может остаться без поддержки22
Генсек НАТО призвал Россию к ответу324
Видео
00:42
Обязательное медстрахование предложили отменить
Общество
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
03:00
Мэй может остаться без поддержки
В мире Статьи
01:00
В Москве открыли бесплатную электронную библиотеку
Интернет Новости Москвы
00:29
В Московском зоопарке проснулись тушканчики
Новости Москвы
00:58
Ургант обсудил поведение Слуцкого с кобелем
Общество
03:40
Савченко задержана
Украина В мире
04:30
Генсек НАТО призвал Россию к ответу
В мире
01:09
ЦИК предоставит «Яблоку» видеоматериалы с участков
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение