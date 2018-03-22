Строительство мусоросжигательного завода в РТ начнется в октябре 2018 года 

Официальный представитель Казанского кремля Лилия Галимова в ходе брифинга в четверг, 22 марта рассказала журналистам о ходе реализации проекта строительства мусоросжигательного завода в республике. Галимова подчеркнула особую актуальность работы в свете происходящего в подмосковном Волоколамске (накануне там произошел выброс газа на свалке, в результате чего отравились дети). «В Татарстане в этой части проблем нет, однако руководство республики думает о том, как избежать подобных сценариев в будущем, в частности, благодаря строительству высокотехнологичных заводов», — говорит Галимова. Общественные слушания по строительству завода пройдут в середине июля этого года — это предварительные сроки, добавляет спикер. А окончательное решение о реализации проекта может быть принято только при наличии двух положительных экологических экспертиз. Ожидается, что строительство завода займет 4 года. А стартуют строительные работы в октябре 2018 года. Именно к осени будут получены результаты экспертиз. По словам инвестора мусоросжигательного завода, никаких повышений тарифов не подразумевается в связи со строительством объекта. Ранее о реализации проекта рассказывал премьер-министр РТ Алексей Песошин.