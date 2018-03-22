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Дворкович: хранение минимума данных по «пакету Яровой» не будет дорогим для операторов
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Дворкович: хранение минимума данных по «пакету Яровой» не будет дорогим для операторов 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Сбалансированный вариант решения по хранению данных операторами связи в рамках исполнения требований «пакета Яровой» предусматривает минимальные требования с 1 июля, их выполнение не будет дорогим для операторов. Об этом сообщил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович во время общения со студентами Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова.
"Закон Яровой действительно непростой, и тем не менее мы нашли разумное сбалансированное решение, которое заключается в том, что на первом этапе, с 1 июля, будут введены минимальные дополнительные требования к хранению информации, которые не очень дорого стоят, в очень разумных пределах, и которые можно реализовать", — сказал он.
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