Власти Югры выделят деньги на ремонт и строительство вокзалов

В частности, в этом году планируется реконструкция вокзалов в Пыть-Яхе Сургуте . Ремонта требуют комнаты отдыха, билетные кассы и внешние виды строений. Также предполагается строительство новых вокзалов в Приобье и Нягани. Сейчас людям приходится ждать прибытия поездов либо в кассе, либо в автомобилях. В Нягане недавно установили лавочки с навесом, но они не спасают от холода.

«Сумма субсидии пока не установлена, ориентировочно на эти цели будет направлено 50 миллионов рублей, окончательная же цифра станет известна после прохождения проектами реконструкции госэкспертизы», — сообщил директор департамента дорожного хозяйства и транспорта Валерия Фомагин.