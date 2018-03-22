Поле для игры в гольф появится рядом с Кремлем в рамках фестиваля «Пасхальный дар»

В рамках фестиваля «Пасхальный дар» рядом с Кремлем будет работать благотворительный гольф-клуб. Об этом сообщили в оргкомитете цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны». «На время фестиваля «Пасхальный дар», что пройдет в столице с 7 по 15 апреля, пространство на переходе от Манежной площади к площади Революции превратится в поле для самого элегантного вида спорта — гольфа. А так как фестиваль посвящен благотворительности, то у всех участников мастер-классов по гольфу будет возможность совершить добрый поступок и помочь подопечным московских благотворительных фондов», — говорится в сообщении. Уточняется, что сыграть в гольф рядом с Кремлем смогут гости «Пасхального дара», перечислившие благотворительное пожертвование в помощь фондам-участникам фестиваля посредством SMS, а также артисты кино, известные музыканты и другие представители шоу-бизнеса. Профессиональный тренер объяснит новичкам правила игры. Весь необходимый инвентарь подберут в пункте проката поблизости. В оргкомитете отметили, что одновременно на площадке смогут тренироваться до пяти человек, в течение дня попробовать свои силы в этом виде спорта смогут около 200 гостей фестиваля. «Мастер-классы будут идти в режиме нон-стоп по будним дням. А по выходным посетители этой площадки смогут поучаствовать в благотворительных аукционах и получить возможность сыграть партию в гольф с российскими знаменитостями — амбассадорами различных благотворительных фондов! А также отточить свое спортивное мастерство, участвуя в открытых тренировках, которые будут вести лучшие гольфисты России », — подчеркивается в сообщении.