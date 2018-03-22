Бухгалтер-стилист. Почему экс-юристы и экономисты уходят в салоны красоты

Уйти с надежнуой работы со стабильным доходом ради собственного дела в индустрии красоты — на такой отчаянный шаг решились героини материала «АиФ-Черноземье»

Специальность про запас не помешает

«На инженера-технолога мясной промышленности я поступила «за компанию», потому что подруги после школы пошли в вузы, — рассказывает парикмахер Варвара Родина. — Училась в Орле и там же параллельно начала осваивать профессию парикмахера, поскольку поняла, что работать в колбасном цехе не смогу. Конечно, это не скотобойня, но всё равно — везде запах крови. А мне всегда хотелось делать людей красивыми. Мне нравится делать как необычные причёски, так и классические, хотя строгих стандартов в парикмахерском деле сейчас нет — у каждого мастера свой стиль, а мастерство, конечно, постоянно нужно совершенствовать. Я проучилась этому делу в общей сложности шесть лет. И сейчас, когда есть возможность, повышаю квалификацию. Не исключено, что первое высшее мне всё-таки однажды пригодится, когда будет сложно выдерживать целый день на ногах. Специальность про запас, считаю, не помешает».

Мама поддержала выбор Варвары: «Всегда будешь ухоженной, даже в декрете сможешь подработать».

«Это действительно так, — продолжает девушка. — Сейчас моему второму ребёнку два года, но мне никогда не приходилось делать выбор между семьёй и работой. Сын, кстати, и сам просит меня иногда выбрить ему то знак Бэтмена, то паутину, как у супергероя, на голове. Подобные эксперименты любят и другие мои маленькие клиенты. Одно время с такими просьбами обращались и молодые люди, но сейчас они больше придерживаются классики. Чаще просят сделать креативную стрижку женщины. Год я работала в Москве , и там у меня была клиентка, которая стриглась очень коротко и красила волосы в самый светлый оттенок и иногда специально отращивала одну прядь, чтобы окрасить её в какой-нибудь экстремальный цвет фуксии. А в Курске как-то девушка попросила покрасить концы волос в голубой цвет. Приятно, когда сразу видишь результат своей работы. Обычно мне везёт с клиентами, но иногда попадаются люди с тяжёлой энергетикой, в этом случае, сделав работу, чувствуешь себя совершенно разбитой».

Повар, бухгалтер, визажист

Профессиональный визажист, участница Недели высокой моды Mercedes-Benz в Москве Тамара Жукова гордится тем, что может совмещать приятное с полезным — делать красивыми себя и других и иметь хороший заработок. По образованию Тамара — инженер-технолог общественного питания.

«Я стала работать с 17 лет, — делится она, — и в этом возрасте у меня уже был маленький ребёнок на руках и среднее образование. У меня была очень тяжёлая работа повара на огромном заводе. Я понимала, что мне нужно учиться, и поступила в Московский государственный университет технологии и управления. У меня была и дочь, и учёба, и работа. Легче не стало, мне пришлось ехать в столице одной, защищать там диплом. Шесть лет универа сдала экстерном за пять лет. Но все мои труды, усилия, бессонные ночи были напрасны. Естественно, меня не собирались продвигать по карьерной лестнице. Я оставалась всё тем же пашущим поваром. Некому было подсказать: «Ты с ума сошла? От такой работы лошади дохнут». Однако здоровье уже тогда подкосилось, мне пришлось уйти на работу полегче. Моя дочь почти меня не видела».

Работа за работой, минимальный доход без перспектив, год на бирже труда — все это пришлось пережить Тамаре, пока ее не отправили учиться на бухгалтера. На курсах она встретила женщину, которая предложила научить ее дневному макияжу.

«Я всегда считала себя красоткой и подумала, что это не будет лишним, но этот мастер-класс стал для меня судьбоносным, первым и далеко не последним, — говорит Тамара. — Визажист должен постоянно совершенствовать мастерство, быть в курсе всех тенденций, это безумно интересно. К тому же, свободный график даёт возможность больше времени посвятить самым близким, саморазвитию. О своём выборе я никогда не пожалела».

Распрощалась с журналистикой

«Индустрия красоты — это такой же труд, как и любой другой, требующий вложения сил, средств, энергии, — говорит Татьяна Харитонова . Около пятнадцати лет она проработала в журналистике, после чего ушла в сетевую компанию, продающую косметику. — Новая работа привлекает возможностью общения с коллегами из разных регионов, а заработок зависит от того, сколько приложишь усилий. Совместно с коллегами я участвую в разработке новых программ для продвижения продукта на рынке. Получаю огромное количество подарков от своей компании. Минусов я пока не увидела».

Мнение эксперта