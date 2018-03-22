Зак Пенн начал работать над продолжением «Матрицы»

Американский сценарист Зак Пенн («Люди Икс: Последняя битва», «Первому игроку приготовиться») начал работу над сценарием новой «Матрицы». Об этом Зак рассказал в интервью порталу ScreenRant.

«Я прямо сейчас работаю над «Матрицей». Это франшиза, которую я отчаянно хочу вернуть. Я не могу раскрыть все подробности, но я годами доставал Warner Bros., чтобы они снова запустили ее. Сейчас это один из множества проектов, над которыми я работаю», — поделился Пенн.

Напомним, что информация о перезапуске франшизы появилась еще в прошлом году. Предполагается, что главную роль киностудия предложит Майклу Б. Джордану («Черная пантера»). Более подробные детали проекта пока не сообщаются.

Первая «Матрица» вышла в 1999 году, заработав 463 миллиона долларов при бюджете в 63 миллиона. В 2003 году на большие экраны вышли два сиквела — «Матрица: Перезагрузка» и «Матрица: Революция», суммарные сборы с которых превысили 1 миллиард долларов.