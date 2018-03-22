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Писать ли заявление на компенсацию чернобыльцам?
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Писать ли заявление на компенсацию чернобыльцам? 

АиФ Пермь 3 часа назад
Фото: АиФ Пермь
Что изменилось в ежегодной выплате двух компенсаций чернобыльцам?
«Федеральные ежегодные компенсации за вред здоровью и на оздоровление гражданам, подвергшимся воздействию радиации, предоставляются с 2015 года. По сложившейся практике, чтобы их получить, гражданам нужно было каждый год обращаться с заявлением в органы соцзащиты. Теперь этого делать не нужно, — отвечает начальник отдела социальных выплат Министерства труда, занятости и социальной защиты РК Светлана Матухно. — Если вы хотя бы один раз подали заявление на получение компенсаций и с 2015 по 2017 гг. не подтверждали это право заявлениями и, соответственно, не получили эти меры соцподдержки, выплату произведут в апреле текущего года (в размерах, действовавших в указанный период, с учётом ежегодной индексации с 1 февраля)».
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