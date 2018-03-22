Покупать ли билет на собаку в автобусе? 

Недавно ехала в автобусе со своими животными. Собака была на поводке, кошка — в переноске. Кондуктор потребовала заплатить за них. Имеет ли она право требовать плату?
«Проезд с животными регулируют «Правила перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом», — отвечает пресс-секретарь городского департамента дорог и транспорта Анна Орлова. — Правила разрешают провозить животных в клетках с глухим дном (корзинах, коробах, контейнерах и т. д.). При этом нормы провоза ручной клади и багажа с учётом требований Устава автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта (ФЗ № 259, ред. от 3.07.2016 г.) устанавливают и сами перевозчики. К примеру, Пермгорэлектротранс разрешает провозить с собой бесплатно не более одного места ручной клади, длина, ширина и высота которой в сумме не превышает 120 см. То есть клетку с хомячком или переноску с кошкой можно везти бесплатно. А вот за больших собак придётся заплатить, как за ручную кладь. Кстати, тот же закон предусматривает, что инвалиды имеют право провозить собак-проводников при наличии специального документа бесплатно».