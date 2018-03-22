«Все инстанции бездействуют»: десятки домов в пригороде Челябинска вторую неделю остаются без воды

Жители трёх десятков домов в посёлке Старокамышинск почти две недели живут без воды. По их словам, отключение произошло без предупреждения, и коммунальщики не торопятся решать проблему.

— 12 марта на улице Брюллова отключили воду без какого-либо предупреждения, — рассказала Татьяна Гулёмина. — Мы начали звонить в водоканал, сообщать о перемерзании трубы и колодца. Там нас уверяли, что всё починят в ближайшее время, но воды нет до сих пор, и «в поту» работающую бригаду никто нигде не наблюдал. У людей маленькие дети и куча крупного рогатого скота. Как можно жить с отсутствием воды на протяжении такого времени? Вторая неделя идёт! Все инстанции просто бездействуют! Никто не обращает внимания на «захудалый» посёлочек. Но там же люди живут! Такие же люди с детьми, хозяйством и прочим.

В старокамышинском территориальном отделе администрации Копейска уточнили, что без воды в посёлке остаются около 30 домов.

— Этой зимой было мало снега, естественного утепления земли нет, в некоторых местах произошло очень большое промерзание грунта, доходит до водопроводных сетей. В один из дней коммунальщики проводили ремонтные работы, и подача воды была остановлена. Пока движения воды не было, образовались ледяные пробки, — объяснил 74.ru начальник территориального отдела Сергей Самохвалов . — Устранением проблемы занимается горводоканал. Утром видел на этом участке экскаватор, видимо, будут раскапывать и прогревать трубу, а потом горячей водой проливать колодцы.

74.ru направил запрос в МУП ПОВВ, который предоставляет услуги по водоснабжению и водоотведеннию в Копейске, но на момент публикации получить комментарий о предполагаемых сроках устранения проблемы не удалось.