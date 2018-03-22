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Гусев: Депутаты посмеются над бойкотом СМИ
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Гусев: Депутаты посмеются над бойкотом СМИ 

Национальная Служба Новостей 3 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Решение комиссии Госдумы по вопросам этики об отсутствии нарушений в действиях парламентария Леонида Слуцкого вызвало бойкот ряда СМИ. Своих корреспондентов из Думы отозвали издания РБК, «Коммерсант», «Лента.ру», телеканал «Дождь», радиостанция «Эхо Москвы».
Главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев в эфире НСН заявил, что не намерен присоединяться к бойкоту, а напротив — планирует дополнительно направить в Госдуму журналистов для максимально полного освещения работы депутатов.
«Конечно, на депутатов это (бойкот СМИ — прим. НСН) не произведет никакого впечатления. Более того — они будут смеяться над всей этой ситуацией. Не таким образом нужно работать с депутатами. Работать в Госдуме нужно так, чтобы депутатам стало стыдно за свои поступки. Для этого журналисту нужно писать о том, чем они занимаются, даже, скорее, о том, чем они (депутаты — прим. НСН) не занимаются. Как бездельничают и не выполняют свои обязанности. Для этого туда нужно как можно больше журналистов посылать. Я думаю увеличить количество журналистов в Госдуме. Это стало опасным местом, если верить некоторым журналисткам. Но, в то же время, это место, где сегодня можно найти много интересных материалов, которые расскажут о реальной деятельности Госдумы», — заявил Гусев.
Любимов: Скандал со Слуцким перешел в плоскость «Госдума-общество» Отметим, что депутаты расценили отказ ряда СМИ от сотрудничества как попытку давления на членов комиссии по этике, пишет Ura.ru. У здания российского парламента также прошли пикеты за отставку Слуцкого.
В домогательствах депутата ранее обвинили продюсер телекомпании «Дождь» Дарья Жук и корреспондент русской службы «Би-би-си» Фарида Рустамова. Сам Слуцкий назвал обвинения поклепом и отметил, что попытки сделать из него «русского Харви Вайнштейна» похожи на дешевую и низкопробную провокацию.
Ранее в эфире НСН Журналист Александр Любимов заявил, что инцидент с обвинениями депутата в домогательствах не стоит рассматривать с точки зрения взаимоотношений мужчины и женщины.
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