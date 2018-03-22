Гусев: Депутаты посмеются над бойкотом СМИ

Главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев в эфире НСН заявил, что не намерен присоединяться к бойкоту, а напротив — планирует дополнительно направить в Госдуму журналистов для максимально полного освещения работы депутатов.

«Конечно, на депутатов это (бойкот СМИ — прим. НСН) не произведет никакого впечатления. Более того — они будут смеяться над всей этой ситуацией. Не таким образом нужно работать с депутатами. Работать в Госдуме нужно так, чтобы депутатам стало стыдно за свои поступки. Для этого журналисту нужно писать о том, чем они занимаются, даже, скорее, о том, чем они (депутаты — прим. НСН) не занимаются. Как бездельничают и не выполняют свои обязанности. Для этого туда нужно как можно больше журналистов посылать. Я думаю увеличить количество журналистов в Госдуме. Это стало опасным местом, если верить некоторым журналисткам. Но, в то же время, это место, где сегодня можно найти много интересных материалов, которые расскажут о реальной деятельности Госдумы», — заявил Гусев

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