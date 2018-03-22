Что делать, если телемагазин грозит судом?

Заказала товар в телемагазине, но на почте обнаружила, что товар пришёл не тот, что обещали по ТВ. Теперь продавец звонит и угрожает, что если я не выкуплю товар, на меня подадут в суд. Что делать?

«Если человек что-то заказал в Интернете или, поверив рекламе, по радио или телевидению, он имеет право отказаться выкупать этот товар. Продавцы не могут наказать покупателей за невыкупленный товар. Никакие санкции, если они специально не прописаны в договоре, на покупателей не распространяются. Максимум, что могут с вас потребовать через суд, — возместить транспортные расходы, — отвечает главный специалист-экс­перт отдела защиты прав потребителей Роспотребнадзора Коми Татьяна Вялкова. — Ещё одно отличие покупки онлайн от покупки в обычном магазине: дистанционная покупка позволяет в течение семи дней вернуть продавцу не подошедшие по разным причинам сложную электронику, бытовые приборы и даже нижнее бельё, которое в обычных магазинах назад не принимают.

Кстати, вернуть деньги можно за купленные в Интернете билеты в кино или театр. На сайте учреждения обычно указывают, до какого срока их принимают в кассе».