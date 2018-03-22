Уникальный уральский вентилятор установят на руднике «Норникеля»

Для освоения новых горизонтов.

22 марта 2018 года Артемовский машиностроительный завод «Вентпром» отгрузит "Норильскому никелю" вентиляторную установку ВЦД-47 «Север». Накануне специалисты заказчика провели приемку агрегата и признали его «изготовленным с надлежащим качеством и годным к эксплуатации».

Центробежный вентилятор ВЦД-47 «Север», способный подавать 510 кубометров воздуха в секунду, создавался для рудника Комсомольский Талнахского рудоуправления «Норникеля». Его запуск в работу позволит освоить новые горизонты добычи сульфидных медно-никелевых руд месторождений Талнахского рудного узла.

Чтобы обеспечить надежную и бесперебойную работу установки в условиях Крайнего Севера, были реализованы современные технические решения — например, исключено дополнительное шпоночное соединение между ступицей и валом ротора вентилятора. А в переключателях комплекса средств реверсирования потока (КСРП) и устройствах сброса мощности необслуживаемых подшипников применены современные приводы европейского производства.

Чтобы довезти 150-тонный вентилятор с диаметром рабочего колеса 4,7 метра до морского порта будет задействовано 12 единиц спецтехники, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе АМЗ «Вентпром».

Ранее на предприятиях «Норильского никеля» эксплуатировались вентиляторы Донецкого машиностроительного завода, но позже поставки оборудования из Украины прекратились. АМЗ «Вентпром» — единственный отечественный изготовитель вентиляторов главного проветривания шахт, тоннелей и метрополитенов — успешно включился в процесс создания современных аналогов импортозамещающей продукции. Благодаря применяемым технологиям уральские агрегаты не уступают по качеству европейским аналогам.