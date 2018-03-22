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В Ясеневе активно готовятся к субботникам
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В Ясеневе активно готовятся к субботникам 

Ясенево 3 часа назад
Фото: Ясенево
Общегородские субботники пройдут в столице 14 и 21 апреля. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Ясеневцы обязательно присоединятся к городской акции по уборке территорий района.
«Самое главное в этот период — привести в порядок городские и внутридворовые территории. Еще планируется посадить деревья и кустарники в рамках акции «Миллион деревьев». Также приведут в порядок объекты монументального искусства, воинские захоронения и памятники воинской славы» — отметил П. Бюриков.
Присоединятся к городской акции «Субботник» и ясеневцы. Субботники в районе Ясенево 14 апреля пройдут в Парке 30-летия района Ясенево и пешеходной зоне на ул. Инессы Арманд, а также в Народном парке на улице Карамзина. 21 апреля, в субботу, ясеневцы будут трудиться на ул. Айвазовского, д.5, к.1 (предстоит привести в порядок два пруда и территории, прилегающие к ним), а также на прудах на улице Паустовского. Фото: vtyumene.ru.
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